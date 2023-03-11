В РАН реорганизуют комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией исследований

«Я как вице-президент РАН продолжу курировать их [комиссий] работу. Борьба с лженаукой и противодействие фальсификации научных исследований остаются важнейшими и приоритетными направлениями работы Российской академии наук. Организационные реформы РАН никак не повлияют на качество и эффективность этой деятельности», – рассказал Калмыков.

Реорганизация обеих комиссий, пояснил Калмыков, проходит согласно общему изменению структуры РАН и систематизации работы советов (в данный момент в академии действует около ста советов). Кроме того, срок полномочий председателей комиссий по борьбе с лженаукой и по противодействию фальсификации исследований истек, поэтому на одном из ближайших заседаний президиума РАН будут обсуждены и согласованы новые кандидатуры.

«Комиссии создавались людьми, которые были заинтересованы в развитии отечественной науки на уровне мировых стандартов. Они пытались влиять на события внутри академии, анализировали работы кандидатов на выборах и так далее, но противодействие было всегда. Перевод под экспертный совет – это скорее упразднение, нежели продолжение деятельности», – считает профессор кафедры управления и экономики здравоохранения ВШЭ и член комиссии по борьбе с лженаукой Василий Власов.

Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований создана в 1998 году при президиуме РАН как единая организация. В 2017 году она опубликовала «Меморандум №2 (Гомеопатия)», утверждающий, что эффективность гомеопатических средств и методов лечения не подтвердилась многочисленными клиническими исследованиями, а объяснение механизмов их действия зачастую расходится с обоснованными научными представлениями. Более того, гомеопатия не безвредна, поскольку больные тратят немалые средства на гомеопатические препараты, вместо того чтобы обеспечить себя эффективными средствами лечения, отметили члены комиссии.

После этого производитель гомеопатических препаратов «АлексАнн» подал к РАН иск о защите деловой репутации и взыскании 30 млн рублей, которые компания якобы потеряла в продажах из-за публикации меморандума. Однако Арбитражный суд Москвы отклонил этот иск.

В 2018 году комиссия была разделена на две части – по борьбе с лженаукой и по противодействию фальсификации научных исследований. Среди прочего обе комиссии занимались выявлением проблем в медицинских науках. Например, в 2019 году комиссия по противодействию фальсификации научных исследований опубликовала доклад о кандидатах в члены-корреспонденты и академики РАН, которые в своих работах допустили плагиат и распространение лженаучных идей, а также участвовали в «сопровождении неоригинальных диссертаций». Тогда нарекания получили 17 представителей отделения медицинских наук.