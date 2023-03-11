ВОЗ назвала состав противогриппозных вакцин на текущий сезон

Всемирная организация здравоохранения обнародовала рекомендуемый состав вакцин от гриппа для использования в период сезона 2023—2024 годов в северном полушарии. Они касаются как трехвалентных, так и четырехвалентных вакцин.

Всемирная организация здравоохранения опубликовала рекомендации по вирусному составу вакцин против гриппа на сезон 2023–2024 годов в северном полушарии.

Периодическое обновление вирусов, содержащихся в вакцинах против гриппа, необходимо для сохранения их эффективности, поскольку вирусы постоянно эволюционируют.

Четырехвалентные вакцины в сезоне 2023—2024 должны содержать следующие компоненты:

Вакцины на основе куриного эмбриона

A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-подобный вирус;

A/Darwin/9/2021 (H3N2)-подобный вирус;

B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria)-подобный вирус;

B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata)-подобный вирус.

Клеточные культуры или рекомбинантные вакцины

A/Wisconsin/67/2022 (H1N1)pdm09-подобный вирус;

A/Darwin/6/2021 (H3N2)-подобный вирус;

B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria)-подобный вирус;

B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata)-подобный вирус.

Для трехвалентных вакцин в сезоне 2023—2024 рекомендован следующий состав:

Вакцины на основе куриного эмбриона

A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-подобный вирус;

A/Darwin/9/2021 (H3N2)-подобный вирус;

B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria)-подобный вирус.

Клеточные культуры или рекомбинантные вакцины

A/Wisconsin/67/2022 (H1N1)pdm09-подобный вирус;

A/Darwin/6/2021 (H3N2)-подобный вирус;

B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria)-подобный вирус.

Николай Соколов

pharmvestnik