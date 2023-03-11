ФАС признала необоснованной жалобу «Биокада» на результаты заключения офсетного контракта

Жалоба «Биокада» на победу «Р-Фарм» на поставку лекарств в рамках офсетного контракта была признана необоснованной. Ранее компания не согласилась с результатами проведенного конкурса и подала жалобу в ФАС. Победителем конкурса был признан «Р-Фарм», снизивший вчетверо начальную максимальную цену контракта – до почти 1,1 млрд руб.

ФАС приняла решение по жалобе «Биокада» на победу «Р-Фарм» на поставку лекарств в рамках офсетного контракта. Регулятор признал ее необоснованной. Информация об этом размещена накануне, 9 марта, на портале госзакупок. Соответствующая жалоба была опубликована 21 февраля, после чего определение поставщика приостановили.

«Биокад» посчитал, что победителем не может быть представлено надлежащего обоснования снижения цены контракта почти на 3/4 от значения начальной (максимальной) цены контракта. Также компанией «Р-Фарм» не может быть с достаточной степенью достоверности гарантирована бесперебойная поставка лекарственных препаратов, являвшихся предметом оспариваемой закупки, говорилось в тексте жалобы.

По мнению компании «Биокад», не были должным образом применены антидемпинговые меры. Однако комиссия ФАС пришла к выводу, что действия заказчика не противоречат положениям Закона о контрактной системе.

Между тем комиссия ФАС усмотрела в действиях «Р-Фарм» нарушение пункта 11 ч.1 ст.42 Закона о контрактной системе. Комиссия признала, что действия заказчика, установившего положение о возможности предоставления номеров реестровых записей в реестрах контрактов в качестве подтверждения опыта, не соответствуют положению. Однако в связи с тем, что это нарушение не повлияло на результат определения поставщика, ФАС не стала выдавать предписание о его устранении.

Офсетный контракт на поставку лекарств был объявлен правительством Москвы в конце января. Согласно его условиям, поставщик-инвестор возьмет на себя обязательства в течение двух-четырех лет локализовать на территории города производство и наладить выпуск лекарственных средств. Он должен инвестировать не менее 800 млн руб.

В феврале победителем конкурса стала компания «Р-Фарм». Начальная максимальная цена контракта составляла 4,2 млрд руб. «Р-Фарм» вчетверо снизила эту цену – до почти 1,1 млрд руб.

Согласно условиям контракта, компания обязуется поставлять четыре препарата. В их числе два иммунодепрессанта в виде раствора для подкожного введения с МНН устекинумаб и тоцилизумаб, а также два противоопухолевых препарата в виде концентрата для инфузий — даратумумаб и пембролизумаб.

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Артем Косенок

Елена Калиновская

pharmvestnik