В Боливии начали производить радиофармпрепараты на построенных «Росатомом» объектах

«С сегодняшнего дня Боливия производит собственную фтордезоксиглюкозу для выявления рака в сети центров ядерной медицины и радиотерапии, она будет доступна бесплатно в рамках единой системы здравоохранения», – сообщил он.

По словам Арсе, в скором времени Боливия сможет производить и другие препараты для борьбы с раком. «Более того, уже есть запросы от других стран о поставках наших препаратов», – добавил боливийский лидер. Первая партия боливийских радиофармпрепаратов уже была доставлена в больницы городов Санта-Крус и Ла-Пас.

В августе прошлого года «Росатом» сообщил, что ввел в опытную эксплуатацию первые промышленные объекты ЦЯИТ в городе Эль-Альто, в том числе предклинический циклотронно-радиофармакологический комплекс.

Проект сооружения центра реализуется Агентством по атомной энергии Боливии в сотрудничестве с АО «ГСПИ» (предприятие «Росатома»). Проект не имеет аналогов в мире: он расположен на высоте 4100 м над уровнем моря. Его строительство внесет существенный вклад в развитие науки, медицины, сельского хозяйства и образования Боливии, а также позволит создать более 500 высококвалифицированных рабочих мест для граждан страны.

gxpnews