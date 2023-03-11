Biocad приступает к КИ оригинального ЛП для терапии множественной миеломы

Производитель сообщил, что приступает к клиническим исследованиям оригинального препарата BCD-248 для терапии множественной миеломы. Исследование пройдет в специализированных центрах в Москве и Санкт-Петербурге.

В ходе исследования первой фазы планируется оценить безопасность, эффективность, а также иммуногенность препарата в качестве монотерапии для пациентов с рецидивирующей или рефрактерной множественной миеломой. Кроме того, в рамках исследования будет определен оптимальный режим дозирования препарата, необходимый для проведения второй фазы клинических исследований.

Участие в КИ смогут принять пациенты старше 18 лет с подтвержденным диагнозом множественной миеломы в соответствии с критериями IMWG (International Myeloma Working Group). В рамках исследования предусмотрено проведение аспирационной биопсии костного мозга.

«BCD-248 уже изучен в рамках целого ряда физико-химических и доклинических исследований. Наша новая разработка – инновационный лекарственный препарат, представляющий собой биспецифическое моноклональное антитело. В молекуле препарата был использован ряд мутаций для улучшения фармакокинетических параметров и снижения риска возникновения тяжелых нежелательных явлений», – говорится в сообщении.

gxpnews