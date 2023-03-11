Шпигель раскритиковал новое руководство «Биотэка»

Основатель «Биотэка» Борис Шпигель пожаловался, что новое руководство компании развалило команду. По его мнению, это происходило преднамеренно.

Основатель компании «Биотэк» Борис Шпигель считает, что возбужденное против него уголовное дело — это попытка отобрать бизнес. Об этом он сообщил в интервью RTVI. В частности, он пожаловался, что назначенный в сентябре 2021 года президентом компании Сергей Жуковский развалил команду.

В сентябре 2021 года решением общего собрания участников ООО «Биотэк» на должность президента был назначен Сергей Жуковский. Ранее он был назначен председателем совета директоров. В марте 2022 года новым президентом компании стала Юлия Болтнева, а в ноябре на этом посту ее сменил Олег Чирков. Последние кадровые перестановки произошли по инициативе дочери основателя «Биотэка» Светланы Шпигель, которая теперь представляет собственников компании. В руководство группы по ее инициативе помимо Чиркова также вошли первый вице-президент «Биотэка» Сергей Гуриев и председатель совета директоров компании «Марбиофарма» Григорий Левицкий.

«Если в 2020 году оборот «Биотэка» составлял 32 млрд руб., то сейчас он стремится к нулю. Именно для этого посадили мою жену — финансового директора. После нашего ареста в компании сменился президент. Александр Крикун, который работал там 23 года, был вынужден уйти, президентом стал Жуковский. Я не могу наговаривать на человека, но факты говорят сами за себя. Из компании ушли все, кто занимался основной деятельностью, — генеральный директор Владислав Сараф, вице-президент по основной деятельности, мозг компании Надежда Канушкина со всей своей командой. Был ликвидирован коммерческий отдел. Начались рейдерские атаки, говорить о которых я не могу. Пока», — заявил Шпигель.

Кроме того, он считает, что происходило это преднамеренно. «После моего ареста и ареста моей жены вся собранная мной команда была вынуждена уйти. Сотрудники с болью оставили компанию, писали мне письма, но я ничего не мог сделать. Новый президент «Биотэка» Жуковский за год развалил, скорее всего в сговоре, всю компанию», — сказал Шпигель.

О том, что при помощи уголовного дела пытаются разорить его компанию, бизнесмен говорил сразу после ареста. По словам Шпигеля, он является главным фигурантом дела, а не Белозерцев.

Основателя компании Бориса Шпигеля подозревают в даче взяток бывшему губернатору Пензенской области Сергею Белозерцеву. Следствие обвиняет бизнесмена и его жену Евгению Шпигель, а также директора компании «Фармация» Антона Колоскова в даче многомиллионных взяток.

В марте 2023 года Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения по иску о признании «Биотэка» банкротом.

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