Для системообразующих предприятий ужесточили правила предоставления льготных кредитов

Правительство внесло изменения в правила предоставления льготного кредитования системообразующим предприятиям. Если доля иностранного капитала в них будет превышать 25%, то компании не смогут воспользоваться такой господдержкой.

Правительство скорректировало правила льготного кредитования системообразующих организаций промышленности и торговли. Постановление № 352 от 06.03.2023 опубликовано на портале правовой информации.

Согласно постановлению, льготные кредиты теперь не смогут получать предприятия с долей иностранного капитала более 25%. Ранее эта планка была установлена в 50%. Также в документе уточнили форму справки о подтверждении численности сотрудников.

В апреле 2022 года правительство дополнительно выделило Минпромторгу 80 млрд руб. на льготные кредиты системообразующим предприятиям промышленности и торговли. В их число вошла и фармотрасль. В рамках новой программы таким организациям доступны кредиты по льготной ставке 11% годовых на поддержание текущей деятельности. Одно предприятие может получить до 10 млрд руб. на один год, группа компаний — до 30 млрд руб.

На этой неделе правительство выделило субсидии на обслуживание кредитов для системообразующих предприятий промышленности и торговли. На эти цели в 2023 году направят свыше 21,4 млрд руб. Документ позволит сохранить льготную ставку по займам, взятым в 2022 году на пополнение оборотных средств. Он коснется почти 800 предприятий-заемщиков, сообщили в правительстве.

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Артем Косенок

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