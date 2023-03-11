Москва одобрила фармпредприятиям льготные кредиты почти на 5 млрд рублей

Москва одобрила фармацевтическим предприятиям льготные кредиты на общую сумму 4,7 млрд рублей в рамках антикризисной поддержки. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сегодня в Москве свыше 90 компаний выпускают антибиотики, вакцины, препараты для лечения и профилактики онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, расстройств нервной системы и сахарного диабета. Росту отрасли способствует в том числе помощь от города: в столице действует более 20 системных мер поддержки промышленных предприятий, а также ряд антикризисных инструментов, среди которых льготные кредиты. На данный момент уже одобрены заявки фармацевтических предприятий на общую сумму 4,7 млрд рублей. Компании могут направить средства на развитие производств», – рассказал Владимир Ефимов.

Отмечается, что реализацией программы льготного кредитования занимается Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Для этого в марте 2022 года из бюджета города дополнительно выделено 20 млрд рублей. Чтобы получить средства, необходимо сначала заключить кредитный договор, а затем обратиться в фонд. После одобрения заявки подписывается контракт об уплате части процентных ставок. Далее ежемесячно за три дня до списания процентов на счет компании в банке, где открыт кредит, перечисляется необходимая сумма.

«На протяжении многих лет Москва оказывает постоянную поддержку фармпроизводителям, например предоставляет займы или налоговые льготы. Кроме этого, разрабатываются новые механизмы. Например, сегодня большую поддержку в развитии инновационной деятельности бизнеса оказывают льготные инвестиционные кредиты. На данный момент на рассмотрении в рамках этой программы находятся заявки производителей лекарств еще на 4,5 млрд рублей», – отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

В феврале 2023 года порядок получения льготных инвестиционных кредитов для предприятий, работающих на территории города, упростили. Теперь при оформлении займов организациям, реализующим инвестиционные проекты по строительству промышленной инфраструктуры, не надо выполнять требования по объему выручки от промышленно-производственной деятельности и по численности персонала прошлых лет.

В июле 2022-го ставку по инвесткредитам снизили с 9 до 3%, а максимальный размер займа увеличили с 1 до 3 млрд рублей. Срок оказания поддержки по этой программе достигает трех лет. Эти средства компании могут направить на приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности, закупку нового оборудования, создание и реконструкцию производственных мощностей.

gxpnews