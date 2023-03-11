МО РФ: в Pfizer признают проведение исследований “направленной эволюции” ради прибыли

Сотрудники американской фармацевтической корпорации Pfizer признают факт проведения исследований “направленной эволюции” для получения конкурентных преимуществ и увеличения прибыли. Об этом заявил в пятницу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов в ходе брифинга, посвященного продолжающемуся анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США.

Кириллов обратил внимание на запрос Сената Конгресса США к министерству здравоохранения в отношении исследований “направленной эволюции”, проводимых корпорацией Pfizer. В нем была сделана попытка оценить достоверность сведений, полученных американской некоммерческой организацией “Проект “Веритас” от предполагаемого директора Pfizer по исследованиям и разработкам Джордона Уокера, заявившего, что компания использует возможность проведения исследования “направленной эволюции” для повышения эффективности своих вакцин. “Комментируя подходы к созданию новых вакцинных препаратов, Уокер отметил: “Почему бы нам не изменить вирус самим, чтобы мы могли упреждающе разрабатывать новые вакцины”, – процитировал его слова начальник войск РХБЗ.

“Таким образом, сотрудник Pfizer признает факт проведения исследований “направленной эволюции”, имеющих целью получение конкурентных преимуществ и увеличение прибыли”, – резюмировал Кириллов.

Начальник войск РХБЗ также обратил внимание на высказывания бывшей сотрудницы Pfizer Карен Кингстон, которая заявила, что продукция американской фармацевтической компании “по определению, является биологическим оружием”. При этом Кингстон сослалась на американское законодательство, которое определяет биологическое оружие как любой биологический агент, токсин или устройство доставки, и под определение которых подходят вакцины с технологией мРНК (матричная рибонуклеиновая кислота)