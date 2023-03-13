Биотех-стартапам вернут депозиты из закрывшегося в США Silicon Valley Bank

Кроме того, SVB представлял финансовые услуги крупным компаниям, инвестировавшим в медицину (Bain Capital, Polaris Partners). Закрытие банка негативно повлияло и на тех, кто относится к отрасли косвенно. Например, о заморозке своих активов сообщила компания FarmboxRx, доставляющая продукты питания участникам программ медицинского страхования Medicare и Medicaid.

Silicon Valley Bank привлекал к сотрудничеству множество медтех- и фармацевтических стартапов, которые размещали деньги в банке для привлечения инвесторов. Компания iRhythm, занимающаяся разработкой технологий в сфере клинической диагностики сердечных аритмий, сообщила, что держит в SVB $55 млн (при рыночной капитализации в $3,2 млрд). Биофармацевтическая компания Repare Therapeutics, которая работает в области прецизионной онкологии, хранила в рухнувшем банке 2% ценных бумаг.

Совокупный баланс вложений стартапа Oncorus (профиль разработок – самоамплифицирующиеся РНК-препараты) составил примерно 23% «общих текущих денежных средств, их эквивалентов и краткосрочных инвестиций» – около $10 млн. Также у SVB есть обязательства (около $100 млн) перед частной сетью по оказанию первичной медико-санитарной помощи Privia Health, представляющей услуги более 870 медицинских учреждений.

На фоне закрытия Silicon Valley Bank эксперты отметили резкое падение акций биотехнологических и медицинских компаний. В Axios отмечают, что даже если все компании смогут получить свои депозиты обратно, ситуация в отношении будущего многих стартапов будет оставаться неопределенной.

По состоянию на 31 декабря 2022 года общий объем активов Silicon Valley Bank составлял около $209 млрд (что позволяло ему занимать среди банков США 16-е место), общая сумма депозитов – $175,4 млрд.

Silicon Valley Bank 9 марта 2023 года объявил о неудачной операции с ценными бумагами, из-за чего банку потребовалось дополнительно выпустить акции на $2,25 млрд для компенсации потерь. Из-за этого вкладчики начали массово выводить средства со счетов. Ликвидность банка упала настолько, что 10 марта департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии признал SVB банкротом.

Фото: freepik.com/автор: pvproductions

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