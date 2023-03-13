Росстат сообщил о росте в феврале цен на лекарства из Перечня ЖНВЛП

В феврале цены на жизненно необходимые лекарства выросли на 0,3%. Сильнее всего подорожали фуросемид, ибупрофен и ацетилсалициловая кислота, говорят данные Росстата. Также выросла и стоимость препаратов, не относящихся к Перечню ЖНВЛП.

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в феврале.

Цены на лекарственные препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,3%. Сильнее всего подорожали:

фуросемид — на 3,7%;

ибупрофен — на 1,5%;

ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) — на 1,4%;

аскорбиновая кислота, омепразол, дротаверин (но-шпа), натрия хлорид, амоксициллин с клавулановой кислотой, осельтамивир (номидес), колекальциферол (витамин D 3 ) — на 0,7—1,3%;

) — на 0,7—1,3%; глицин, эуфиллин, винпоцетин, панкреатин, бисопролол, амлодипин, фосфоглив — на 0,1—0,6%.

При этом снизились цены на:

гриппферон — на 1%;

супрастин — на 0,7%;

перекись водорода — на 0,6%;

азитромицин — на 0,5%;

смекту, ксарелто — на 0,4%.