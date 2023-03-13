Уголовное дело о сбыте сильнодействующих лекарств через аптеки передали в ВС

Генпрокуратура направила в Верховный суд уголовное дело о незаконном обороте сильнодействующих веществ в целях сбыта и участии в преступном сообществе. В числе подсудимых — владельцы аптечных пунктов Краснодарского края, которые бесконтрольно торговали лекарственными препаратами, популярными среди аптечных наркоманов.

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участников преступного сообщества, среди которых несколько владельцев аптечных пунктов Краснодарского края. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в незаконном обороте сильнодействующих веществ в целях сбыта (ч.3 ст.234 УК РФ) и создании/участии в преступном сообществе (чч.1, 2 ст.210 УК РФ), передает пресс-служба Генпрокуратуры.

О возбуждении уголовного дела и аресте подозреваемых сообщалось в декабре 2021 года. Сначала речь шла о 13 жителях Краснодарского края. По версии следствия, они доставляли в Краснодар крупные партии лекарств с сильнодействующими веществами и продавали их через аптечные пункты наркозависимым гражданам без рецепта по цене, в десять раз превышающей установленную государством предельную розничную стоимость.

К моменту утверждения обвинительного заключения количество фигурантов увеличилось. По сведениям Генпрокуратуры, преступное сообщество создал Саркис Петросян. В этом ему предположительно помогали Лусинэ Петросян, Оксана Гадецкая, Оксана Левда, Надежда Чекмарева, Елена Зикеева, Донари Абашидзе, Елена Пигунова, Наиля Аббясова, Екатерина Осокина, Ирина Волобуева, Галина Цай, Ханум Бабаян, Александр Думанский, Николай Наумов и другие лица, следует из пресс-релиза.

Некоторые из этих людей упоминаются в картотеке дел Арбитражного суда Краснодарского края в связи с делами о привлечении их к административной ответственности. Так, за многократные административные правонарушения, включавшие несоблюдение лицензионных требований и правил отпуска ЛС, были аннулированы лицензии на осуществление фармацевтической деятельности индивидуальных предпринимателей Лусинэ Петросян, Оксаны Гадецкой, о чем писал «ФВ», а также Оксаны Левды.

Следствием было установлено, что в период с 6 декабря 2019 года по 4 февраля 2021 года обвиняемые совершили 16 тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом сильнодействующих веществ, в крупном размере, общей массой не менее 65 кг.

Уголовное дело направлено в Верховный Суд для определения его территориальной подсудности.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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