Sanofi приобретет американскую Provention Bio за 3 млрд долларов

Sanofi сообщила о покупке американской компании Provention Bio почти за 3 млрд долл. По условиям соглашения производитель получит права на препарат Tzield, который способен отложить начало диабета 1-го типа у пациентов.

Французская компания Sanofi заключила сделку по приобретению американской биофармацевтической компании Provention Bio на сумму более 2,9 млрд долл. Об этом сообщается на официальном сайте производителя.

По условиям соглашения Sanofi получит право собственности на инновационный препарат для лечения сахарного диабета 1-го типа Tzield. Он был одобрен в прошлом году и представляет собой первую терапию, которая позволяет замедлить наступление у пациента инсулинозависимого диабета.

Николай Соколов

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