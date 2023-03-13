Объем экспорта фармтоваров из России сократился в два раза

Объем экспорта фармацевтических товаров из России по итогам 2022 года составил 1,28 млрд долл., сократившись в два раза. В 2021 году он достигал 2,66 млрд долл. Импорт продукции, наоборот, увеличился.

Федеральная таможенная служба России сообщила, что частично возобновляет публикацию данных статистики внешней торговли. Объем экспорта фармацевтических товаров из России по итогам 2022 года сократился в два раза (на 52%). Он составил 1,28 млрд долл., следует из данных ФТС. В 2021 году объем достигал 2,66 млрд долл. В то же время импорт увеличился на 16,3% — с 13,79 млрд долл. в 2021 году до 16,04 млрд долл. в прошлом году. Таким образом, оборот фармпродукции в 2022 году составил 17,32 млрд долл.

В апреле 2022 года Reuters со ссылкой на западные источники в отрасли и представителя Европейской комиссии сообщил, что медицинские изделия и лекарства не подпадают под санкции, но их доставка в Россию сталкивается с транспортными, страховыми и таможенными препятствиями. Объем поставок, согласно данным ВТО, ранее составлял около 1,5 млрд евро (1,6 млрд долл.) в год. По данным источников, экспорт в Россию составляет примерно половину от прежних объемов.

В том же месяце тогдашний глава ФТС Владимир Булавин сообщил журналистам, что служба временно приостанавливает публикацию данных по импорту и экспорту «во избежание некорректных оценок, спекуляций и разночтений». По его словам, импорт медикаментов из Евросоюза и США сохранился на уровне 2021 года. Он тогда объяснил это тем, что на лекарственные средства не распространяются санкции. Основными поставщиками медикаментов в Россию являются Германия, Франция, Индия, Белоруссия и Великобритания. Наиболее дорогостоящие лекарства поступают из США, Ирландии, Швейцарии и Канады, добавил глава ФТС.

Фото: wirestock/ru.freepik.com

Артем Косенок

pharmvestnik