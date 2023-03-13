Pfizer купит Seagen за рекордную с 2009 года сумму

Pfizer купит компанию Seagen, сумма сделки составит 43 млрд долл. Это намного дороже, чем ранее предполагали аналитики. Соглашение позволит Pfizer укрепить свое портфолио онкологических препаратов на фоне сокращения доходов от связанных с COVID-19 продуктов.

Pfizer купит компанию Seagen за 43 млрд долл., сообщает производитель. Сделка станет крупнейшей для Pfizer за более чем 10 лет. Рекорд 2009 года не побит. Тогда фармкомпания купила Wyeth за 67 млрд долл.

Сделка предоставит в распоряжение американского производителя четыре одобренных FDA онкологических препарата с общим объемом продаж почти 2 млрд долл. за 2022 год.

Все эти средства относятся к классу конъюгатов антител-лекарственных средств (ADC). Seagen отмечает, что является одним из лидеров в производстве этого класса лекарств, и что четверть одобренных FDA ADC созданы Seagen.

Pfizer заявила, что заплатит 229 долл. за одну акцию Seagen, это на 32,7% больше их цены на момент закрытия торгов в пятницу, 10 марта. Это намного дороже, чем ранее предполагали аналитики. В конце февраля The Wall Street Journal прогнозировал, что сумма сделки составит около 30 млрд долл.

Reuters пишет, что с помощью этого приобретения Pfizer намерена расширить свой портфель средств для лечения рака, поскольку в ближайшее время производитель столкнется с падением продаж от связанных с COVID-19 продуктов. Кроме того, ряд препаратов компании скоро потеряют патентную защиту. Текущий портфель противораковых препаратов Pfizer включает 24 одобренных препарата для лечения рака, в том числе «Ибранса» для лечения рака молочной железы.

В прошлом году СМИ сообщали о том, что о покупке Seagen задумывалась MSD (в США и Канаде — Merck & Co). Однако в итоге сделка не состоялась.

Николай Соколов

pharmvestnik