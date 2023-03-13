СМИ снова сообщили о завышенной цене лекарства для диабетиков в аптеках

Правоохранительные органы заподозрили ряд аптек в продаже препарата от диабета «Оземпик» по завышенной цене. Стоимость препарата в них превышала предельно допустимую в два-три раза и достигала 17—20 тыс. руб. В Росздравнадзоре сообщили, что по факту изложенной информации проведут проверку.

Правоохранительные органы заподозрили ряд аптек в продаже препарата от диабета «Оземпик» по завышенной цене. Речь идет об организациях ООО «МИА ФАРМА», ООО «ЛекарьФарм», ООО «Аптека № 1». Стоимость препарата в них превышала предельно допустимую в два-три раза и достигала 17—20 тыс. руб. Об этом рассказал «Известиям» источник в правоохранительных органах.

Кроме того, некоторые из аптек не отражали сведения об обороте и выводе из оборота препаратов. Источник предположил, что лекарства в организациях могли перепродавать. Так, у «Аптеки № 1», по данным системы мониторинга, «Оземпика» на балансе нет. В то же время на сайте Aptekamos.ru организация размещала предложения о продаже этого лекарства за 19 тыс. руб. Аптека «МИА ФАРМА», по данным источника, вообще не отражала в системе мониторинга информацию о наличии лекарства на балансе и его продажах, но при этом в интернете торговала им по завышенной цене. Нарушения обнаружили благодаря системе маркировки «Честный знак».

Информация о нарушителях передана в ФАС и Росздравнадзор. Надзорные органы разбираются в ситуации, подчеркнул собеседник издания. В Росздравнадзоре «Известиям» сообщили, что по факту изложенной в СМИ информации проведут проверку. «Ко всем нарушителям, продававшим лекарства из Перечня ЖНВЛП по завышенным ценам, будут приняты строгие меры в рамках существующего законодательства», — отметили в службе.

В ноябре РБК сообщил, что препарат от сахарного диабета второго типа «Оземпик» (семаглутид) производства датской компании Novo Nordisk продается почти в 30 столичных и подмосковных точках по цене в два-три раза выше зарегистрированной предельной. Такая информация следует из данных онлайн-справки Aptekamos.ru.

В том же месяце Росздравнадзор объявил предостережение 26 аптечным организациям в Москве за превышение максимальной цены на препарат от сахарного диабета второго типа «Оземпик». В ходе мониторинга было обнаружено, что его стоимость варьировалась от 12 тыс. до 24 тыс. руб.

Фото: Ринат Васбеев

Артем Косенок

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