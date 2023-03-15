Первая фармкомпания ДНР получила российскую лицензию на разработку лекарств

В Донецкой народной республике (ДНР) впервые с момента присоединения территории к РФ фармкомпании выдана российская лицензия на разработку и производство лекарств. Разрешение получил Центр управления качеством больничной гигиены, сообщил председатель правительства региона Виталий Хоценко.

Компания специализируется на производстве дезинфицирующих, профессиональных моющих средств, кожных антисептиков, БАД, средств профилактики и комплексной терапии, обладающих антибактериальной и иммуномодулирующей активностью, на натуральной основе, а также парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии.

Российская лицензия даст компании возможность зарегистрировать новые лекарства и снизить себестоимость антисептических средств на территории республики. Виталий Хоценко также рассказал, что правительство республики прорабатывает вопрос об экспорте лекарств в другие регионы России. В феврале 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, регулирующий процесс интеграции систем здравоохранения новых субъектов РФ в правовое поле России.

gxpnews