Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за продажу лекарств без рецепта

Госдума приняла во вторник в первом чтении законопроект об административных штрафах за безрецептурную продажу лекарств, подлежащих учету. Законопроект подразумевает штрафы до 20 000 рублей для фармацевтов и должностных лиц и 200 000 рублей для юридических лиц за продажу лекарств без рецепта.

Инициатива была внесена в нижнюю палату парламента группой сенаторов и депутатов и предлагает дополнить новым положением статью 14.4.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Нарушение законодательства об обращении лекарственных средств». Так, административная ответственность ждет того, кто нарушит установленные правила отпуска лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, то есть продаст их без рецепта. При этом такое действие не должно содержать признаков уголовно наказуемого деяния.

Согласно законопроекту, штрафы для фармацевтических работников и должностных лиц составят от 10 000 до 20 000 рублей. Для предпринимателей без образования юридического лица – от 50 000 до 100 000 рублей, для юридических лиц – от 150 000 до 200 000 рублей.

gxpnews