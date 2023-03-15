«Сотекс»: нефрологическое лечение должно быть доступно всем нуждающимся в нем пациентам

Компания «Сотекс» приняла участие в научно-практической конференции «Диагностика, профилактика и лечение всем пациентам с нефрологическими заболеваниями», прошедшей 10 марта в Москве. Конференция была приурочена ко Всемирному дню почки, главная цель которого – повышение осведомленности о болезнях почек и улучшение качества и доступности нефрологической помощи.

По данным нефрологических организаций и обществ, число больных с заболеваниями почек составляет порядка 10% населения планеты, и эта цифра растет. В большинстве случаев речь идет о тяжелых хронических заболеваниях либо о заболеваниях, имеющих тенденцию к хроникализации. Именно для привлечения внимания к проблеме и поиска ее решений во всем мире проводится День почки. В этом году на научно-практической конференции прошло обсуждение возможностей повышения качества жизни и информированности пациентов с болезнями почек, раннего выявления и профилактики хронических болезней почек.

В числе приглашенных спикеров конференции выступили главные специалисты Департамента здравоохранения Москвы, руководители медицинских организаций, сотрудники кафедр и медицинских центров. В рамках одного из заседаний научной группы профессор кафедры нефрологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова Минздрава РФ, д. м. н. Волгина Галина Владимировна рассказала о персонализированном подходе к коррекции гиперфосфатемии фосфат-связывающими препаратами. В своем выступлении она осветила возможности применения препарата «Селамерекс» компании «Сотекс». Данное лекарственное средство зарегистрировано в России для применения у пациентов, находящихся на диализе и нуждающихся в терапии гиперфосфатемии. Согласно инструкции, «Селамерекс» следует применять как часть комплексной терапии, направленной на предупреждение поражения костей в связи с заболеванием почек.

В тесном сотрудничестве с профессиональным и научным сообществами «Сотекс» разрабатывает решения для лечения и реабилитации пациентов с заболеваниями почек. Компания продолжает неизменно работать с проблемой во всех доступных форматах: «Сотекс» производит качественные препараты, выстраивает ценовую политику таким образом, чтобы эффективная терапия была доступна максимальному количеству пациентов, поддерживает научные мероприятия, проводит клинические исследования, помогает пациентским организациям, изучает мнение врачей, делает все возможное для предоставления уникальных решений для жизни и здоровья пациентов.

gxpnews