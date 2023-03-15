Минпромторг упростит условия получения субсидий для производства реабилитационной продукции

Поправки планируется внести в правила выделения субсидий, утвержденные постановлением Правительства РФ №978 от 23 июня 2021 года. В случае если они будут утверждены, компании, не включенные в перечень производителей продукции реабилитационной индустрии, смогут подавать заявки на участие в конкурсе при соблюдении указанных условий.

В действующей редакции на получение субсидий могут рассчитывать компании с долей владения офшорами не более 50%.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании перечня производителей реабилитационной продукции в сентябре 2020 года. Перечень создавался для идентификации участников рынка реабилитационной индустрии и оказания им дальнейшей системной господдержки в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Претенденты должны были подать в Минпромторг заявление и подтверждающие документы, для включения в список доля изделий для реабилитации должна составлять не менее 50% от общего объема производства как минимум за два года.

Правила распределения субсидий для участников реабилитационной индустрии утверждены в июне 2021 года. Согласно первоначальной редакции документа, на участие в конкурсе могли рассчитывать юридические лица или компании, включенные в профильный перечень.

Осенью 2022 года Минпромторг предлагал упростить условия предоставления субсидий, расширив круг реципиентов за счет непрофильных компаний, чья выручка по направлению «производство МИ для реабилитации» составляет не менее 90%, однако изменения не были приняты.

Согласно утвержденной Правительством России Стратегии развития производства промышленной продукции реабилитационной направленности, разработанной Минпромторгом, к 2025 году отечественная продукция должна занять 52% рынка, который, по планам ведомства, достигнет к тому времени объема в 48 млрд рублей. Стратегия также предполагает увеличение объема экспорта российской реабилитационной продукции до 4,5 млрд рублей к 2025 году. В 2018–2020 годах Минпромторг России планировал направить на господдержку отрасли в общей сложности 1,5 млрд рублей.