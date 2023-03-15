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Минпромторг упростит условия получения субсидий для производства реабилитационной продукции

Минпромторг России пересмотрит условия получения субсидий, предназначенных для производителей реабилитационной продукции. Согласно проекту новой редакции постановления правительства, рассчитывать на субсидии смогут юрлица с долей владения офшорных компаний не более 25%. При этом право на субсидию получат не только предприятия из реестра реабилитационной индустрии, но и остальные компании при условии предоставления обязательства о включении в реестр и выручки от реализации профильных изделий в размере не менее 90% от общего оборота в текущем календарном году.

Поправки планируется внести в правила выделения субсидий, утвержденные постановлением Правительства РФ №978 от 23 июня 2021 года. В случае если они будут утверждены, компании, не включенные в перечень производителей продукции реабилитационной индустрии, смогут подавать заявки на участие в конкурсе при соблюдении указанных условий.

В действующей редакции на получение субсидий могут рассчитывать компании с долей владения офшорами не более 50%.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании перечня производителей реабилитационной продукции в сентябре 2020 года. Перечень создавался для идентификации участников рынка реабилитационной индустрии и оказания им дальнейшей системной господдержки в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Претенденты должны были подать в Минпромторг заявление и подтверждающие документы, для включения в список доля изделий для реабилитации должна составлять не менее 50% от общего объема производства как минимум за два года.

Правила распределения субсидий для участников реабилитационной индустрии утверждены в июне 2021 года. Согласно первоначальной редакции документа, на участие в конкурсе могли рассчитывать юридические лица или компании, включенные в профильный перечень.

Осенью 2022 года Минпромторг предлагал упростить условия предоставления субсидий, расширив круг реципиентов за счет непрофильных компаний, чья выручка по направлению «производство МИ для реабилитации» составляет не менее 90%, однако изменения не были приняты.

Согласно утвержденной Правительством России Стратегии развития производства промышленной продукции реабилитационной направленности, разработанной Минпромторгом, к 2025 году отечественная продукция должна занять 52% рынка, который, по планам ведомства, достигнет к тому времени объема в 48 млрд рублей. Стратегия также предполагает увеличение объема экспорта российской реабилитационной продукции до 4,5 млрд рублей к 2025 году. В 2018–2020 годах Минпромторг России планировал направить на господдержку отрасли в общей сложности 1,5 млрд рублей.

Источник: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

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15 марта, 2023 | Просмотров: 45