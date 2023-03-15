Красноярские депутаты предложили погрузить таблетированную химиотерапию в ОМС

Председатель комитета Илья Зайцев пояснил, что поводом к освещению проблемы стали многочисленные штрафы от аудиторов системы ОМС к Красноярскому онкодиспансеру им. А.И. Крыжановского, который выдавал таблетированные препараты в составе случаев ОМС-лечения в дневных стационарах. Ранее, по утверждению Зайцева, терфонд и страховые компании позволяли снабжать пациентов лекарствами по такой схеме, но в последние «несколько лет» их позиция изменилась.

Вносить изменения в федеральный закон авторы идеи будут с опорой на решение арбитражных судов. В феврале диспансеру в кассации удалось доказать, что оплата таблетированного лечения по ОМС все-таки возможна, хотя региональный терфонд настаивал, что выдача лекарств на дом в дневных стационарах является нарушением (преждевременное, с клинической точки зрения, прекращение оказания медицинской помощи при отсутствии клинического эффекта). Суды посчитали, что ТФОМС необоснованно отказал в оплате около ста случаев лечения, поскольку не доказал негативный эффект для здоровья пациента от такой схемы лекобеспечения.

Депутаты попробуют «устранить противоречие» в №323-ФЗ и разрешить оплату таблетированных форм химиотерапии по ОМС – такую идею, по словам Ильи Зайцева, поддержали и в других регионах с похожей проблемой, с которыми заранее проконсультировались в комитете. Красноярское Заксобрание поддержал также местный Минздрав: глава ведомства Борис Немик сообщил, что выделенных регионом в 2023 году 1,5 млрд рублей на льготные онколекарства, вероятнее всего, не хватит на полноценное лекобеспечение без участия бюджета ОМС.

Противоположной позиции придерживаются Минздрав России и ФФОМС, которые настаивают, что регионы необоснованно сокращают траты своего бюджета на закупку лекарств для терапии ЗНО. Vademecum выяснил, что со стартом федерального проекта «Борьба с онкозаболеваниями» некоторые субъекты резко сократили собственные бюджеты на онколечение, отдавая предпочтение кратно выросшему бюджету обязательного медицинского страхования.

Варианты исправления разбалансировки пока точечные: профильным клиникам разрешили включать в стационарные случаи лечения лекарства, закупленные из других источников, а в начале 2022 года федеральный ФОМС рекомендовал терфондам и страховым медицинским компаниям ужесточить контроль за корректным использованием источников финансирования химиотерапии, поскольку выявил в трех регионах (Томская и Ульяновская области, Республика Северная Осетия – Алания) случаи, когда онкодиспансерами применялись лекарственные схемы, содержащие препараты, которые должны были приобретаться по ПП №890, то есть входящие в номенклатуру региональной льготы.