СМИ сообщили о предложении технически заблокировать продажу просроченных препаратов

Минздрав намерен включить лекарственные препараты в эксперимент по внедрению системы, исключающей техническую возможность продажи просроченной продукции. Такое предложение министерство внесло в проект доклада Президенту России, который был направлен в правительство в конце февраля.

Министерство здравоохранения предложило включить лекарственные препараты в эксперимент по внедрению системы, исключающей техническую возможность продажи просроченной продукции. Соответствующее предложение ведомство внесло в проект доклада президенту Владимиру Путину о ходе разработки и внедрения системы автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных препаратов, который был направлен в правительство 27 февраля. Проект доклада есть в распоряжении РБК, его содержание подтвердил источник, близкий к организаторам эксперимента.

В пресс-службе правительства РБК рекомендовали обратиться в Минздрав. Издание обратилось за комментариями в министерство и Росздравнадзор. О проекте доклада также сообщил ТАСС.