Рекрутеры сравнили зарплаты медпредставителей в 16 городах России

Самые высокие среднерыночные зарплаты предлагают медпредставителям в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, подсчитали рекрутеры. Минимальные зарплатные предложения зафиксированы в Волгограде.

Зарплатный максимум для медицинского представителя в Москве составляет 250 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 205 тыс. руб., в Екатеринбурге — 175 тыс. руб., выяснили эксперты сервиса SuperJob. Обзор зарплат составлен на основе анализа предложений работодателей и ожиданий претендентов на позицию «Медицинский представитель» в марте 2023 года.

Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург — лидеры по уровню среднерыночных зарплат среди 16 исследуемых регионов России. Медпредствители в этих городах получают 130 тыс., 110 тыс. и 90 тыс. руб. в месяц соответственно.

Самые низкие средние зарплатные предложения для медпредставителей в Волгограде и Перми – 70 тыс. и 75 тыс. руб. соответственно.

На максимальный оклад могут рассчитывать медпредставители со стажем в должности свыше трех лет, опытом работы с крупными клиентами, в международных компаниях, свободно владеющие английским языком. Минимальные зарплаты предлагают начинающим медпредставителям с опытом до одного года.

По данным исследования, большинство претендентов на позицию медицинского представителя – женщины (66%). Средний возраст соискателя — 41 год. Большинство (88%) имеют высшее образование. Средний срок работы на последнем месте пять лет. Свыше половины на момент размещения резюме не имели работы. Почти треть (30%) готовы к переезду.

Диапазоны зарплат в зависимости от требований работодателей