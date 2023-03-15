В США впервые одобрен препарат для лечения синдрома Ретта

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат для лечения синдрома Ретта производства фармкомпании Acadia Pharmaceuticals. Лекарство против этого заболевания одобрено впервые, сообщает Reuters.

Препарат на основе трофинетида Daybue будет доступен к покупке уже в апреле, надеются в компании. Планируется, что к 2035 году продажи достигнут $487,2 млн. Прогнозируемая цена за упаковку не раскрывается.

Синдром Ретта – редкое генетическое заболевание, характеризующееся нарушением развития нервной системы. Чаще всего встречается у лиц женского пола. По оценкам экспертов, в США проживают менее 50 тысяч человек с таким диагнозом.

Другой препарат от Acadia – Nuplazid – прочно укрепился на рынке. Его применяют для купирования психоза, вызванного болезнью Паркинсона. По данным компании, около половины пациентов с болезнью Паркинсона испытывают психоз, однако многие из них даже не осознают наличия психологических проблем.

gxpnews