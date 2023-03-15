«Ростех» поставит в регионы вакцину против кори для «подчищающей иммунизации»

В апреле 2023 года в России начнется общероссийская вакцинация против кори. До конца года холдинг «Нацимбио» (входит в «Ростех») поставит в субъекты РФ 800 тысяч доз монокомпонентной вакцины производства НПО «Микроген» для проведения прививочной кампании, сообщает пресс-служба госкорпорации.

«Поставки будут выполнены по заявкам регионов. Еще свыше 4 млн доз вакцин с коревым компонентом направим в субъекты в течение 2023 года для проведения плановой вакцинации по Национальному календарю профилактических прививок», – уточнили в пресс-службе «Ростеха».

Вакцинацию проведут для тех категорий населения, кто не охвачен стандартной процедурой иммунизации, для формирования коллективного иммунитета и препятствования массовому распространению инфекции. Особое внимание уделят непривитым людям, прибывающим в Россию из стран ближнего зарубежья.

Провести в стране «подчищающую иммунизацию против кори» постановил государственный санитарный врач РФ.

gxpnews