«Р-Фарм» выводит препарат «Артлегиа» на рынок Киргизии

Группа компаний (ГК) «Р-Фарм» зарегистрировала на территории Киргизской Республики оригинальный препарат собственной разработки «Артлегиа» (олокизумаб), применяемый в терапии ревматоидного артрита и COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба «Р-Фарм».

Олокизумаб зарегистрирован Минздравом РФ под торговым наименованием «Артлегиа» весной 2020 года. В том же году препарат получил регистрацию в Азербайджане, а в августе 2022 года – в Казахстане.

В пресс-службе ГК отметили, что «Артлегиа» «представляет собой первое в мире зарегистрированное моноклональное антитело, непосредственно блокирующее ИЛ-6, а не его рецептор, что отличает его от других существующих препаратов класса ингибитора интерлейкина-6».

Ранее ГК «Р-Фарм» представила первую на российском рынке эндоскопическую систему с искусственным интеллектом от японской Fujifilm. В режиме реального времени устройство анализирует изображения, полученные в ходе исследования, и указывает на положение новообразования.

gxpnews