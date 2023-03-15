Проект по созданию «аптечных киосков» в регионах может запуститься в России

В отдаленных населенных пунктах РФ могут появиться «аптечные киоски» – с такой инициативой выступил генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в ходе выступления на XX Аптечном саммите «Эффективное управление аптечной сетью».

Озвученная идея – социальные аптечные киоски, «которые бы, с одной стороны, соответствовали обязательным лицензионным требованиям в плане персонала и набора необходимого торгового оборудования, с другой стороны, они бы были ограничены по возможности отпуска, например, рецептурных препаратов».

Эксперт отметил, что в настоящий момент актуален вопрос доступности медпомощи в отдаленных регионах РФ. С его мнением солидарна руководитель Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

По ее словам, отдаленные населенные пункты имеют недостаточное лекарственное обеспечение. «Этим надо заниматься. Какие мы найдем для этого инструменты, это будет наша общая работа», – заявила она.

gxpnews