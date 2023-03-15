Продажи лекарств против гриппа и ОРВИ сократились на 36% в феврале 2023 года

В феврале 2023 года россияне купили 18 млн упаковок лекарств против гриппа и ОРВИ, что меньше на 36% в сравнении с показателем прошлого года (28 млн пачек). Расходы на такие препараты снизились на 40% (7,5 млрд рублей против 12,6 млрд рублей в прошлом году), сообщает пресс-служба Центра развития перспективных технологий.

Такие данные зафиксировала государственная система маркировки «Честный знак». Уточняется, что доля препаратов против коронавирусной инфекции в феврале – 11,8 млн (на 47% меньше, чем в феврале предыдущего года). На лекарства против COVID-19 россияне потратили 4,9 млрд рублей (на 52% меньше, чем за аналогичный период 2022 года).

Эксперты «Честного знака» не прогнозируют дефицита лекарств от гриппа и ОРВИ. Запасов достаточно, чтобы покрывать спрос на протяжении более чем шести месяцев при сохранении средних темпов потребления.

В 2020 году в России стартовала программа маркировки лекарств. По данным Росздравнадзора, в настоящее время промаркировано 100% препаратов, которые вводятся в гражданский оборот. Кроме того, Минздрав РФ предложил добавить фармсредства в проект системы «Честный знак», который направлен на пресечение реализации просроченных товаров.

Осенью 2023 года планируется ввести обязательную маркировку биологически активных добавок (БАД). По данным на 2021 год, доля незаконного оборота БАД в России достигла почти 50% от общего рынка.

gxpnews