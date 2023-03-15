В Москве и области изъято 150 кг сильнодействующих веществ, востребованных у наркоманов

В Москве и Подмосковье пресечена деятельность нелегальной сети аптек, где продавали сильнодействующие препараты без рецепта. По информации пресс-службы МВД РФ, организатор нелегального бизнеса «покупал препараты через юридические лица, которые имеют соответствующую лицензию». В дальнейшем товар, который «должным образом не регистрировался», выводился в нелегальный оборот.

По факту незаконного приобретения и хранения сильнодействующих веществ возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 234 УК РФ. Задержаны восемь человек. Кроме того, со склада сети изъято более 150 кг сильнодействующих веществ стоимостью свыше 35 млн рублей: 13 тысяч флаконов, 50 тысяч таблеток и капсул.

Для реализации товара использовались нежилые помещения с вывесками аптечных пунктов. Однако продажа велась только по предварительной договоренности: обычные покупатели не могли туда попасть. Отмечается, что торговля аптечными наркотиками велась по завышенным на 1000% ценам, причем препараты продавали без упаковки.

gxpnews