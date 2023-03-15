Более 800 тысяч россиян с ССЗ получают льготные препараты

В России более 824 тысяч пациентов, перенесших сердечно-сосудистое событие, находятся на диспансерном наблюдении и получают льготные препараты, сообщил сегодня главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов.

Также он рассказал о снижении смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). За 12 месяцев 2022 года коэффициент смертности от болезней системы кровообращения снизился на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 570,6 случая на 100 тысяч населения (в 2019 году было 573,2 случая на 100 тысяч населения).

Отмечается снижение смертности от болезней, связанных с повышенным кровяным давлением (на 15,5%), от инсультов (на 9%) и инфаркта миокарда (на 8,8%). В январе-феврале 2023 года смертность от ССЗ снизилась на 12,6% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Кроме того, Бойцов заявил, что в 2022 году 53% пациентов с ССЗ были охвачены медицинскими услугами. Больничная летальность от инсульта снизилась на 24%, от нарушения мозгового кровообращения – на 18%.

В феврале 2023 года о рекордном снижении смертности от ССЗ заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Показатели достигли самых низких в истории России значений, подчеркнул он.

gxpnews