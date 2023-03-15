ФАС согласовала цену на отечественный препарат-дженерик против тромбов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила цену на препарат «Дабиксом» (МНН дабигатрана этексилат) от российского производителя «КРКА-РУС». Упаковка первого отечественного дженерика, который блокирует образование тромбов, будет стоить 1400 рублей. Об этом ФАС сообщила в своем телеграм-канале.

В ФАС отметили, что стоимость «снижена относительно зарегистрированных цен на референтный лекарственный препарат „Прадакса” иностранного производства до 14%». Стоимость оригинального препарата от немецкой «Берингер Ингельхайм» – 1600 рублей.

Пациенты будут получать «Дабиксом» бесплатно в рамках программы госгарантий, добавили в ФАС.

«Берингер Ингельхайм» работает в России более 30 лет. В 2022 году, после обострения конфликта между РФ и Украиной, руководство компании заявило, что не собирается уходить. «Мы обеспечиваем российских пациентов препаратами для лечения широкого спектра заболеваний, а также поставляем ветеринарные лекарственные препараты для домашних и промышленных животных», – подчеркнул генеральный директор «Берингер Ингельхайм» в России Оливер Кенке.

gxpnews