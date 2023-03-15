Генпрокурор заявил о сохраняющемся риске дефицита лекарств

Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил регионам усиленно контролировать ситуацию в сфере лекарственного обеспечения. По его словам, риск дефицита препаратов, в том числе льготных, все еще сохраняется.

«Поручаю прокурорам держать ситуацию под личным контролем. Не допускайте случаев искажения территориальными учреждениями здравоохранения реальной потребности в лекарствах», – заявил Краснов на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры с участием президента Владимира Путина.

Также он призвал следить за ценами на препараты и «жестко реагировать» в случае их необоснованного повышения. Генпрокурор напомнил, что в 2022 году отмечались перебои с лекарственным обеспечением, а от жителей почти всех регионов РФ поступали жалобы на необоснованные отказы в выдаче бесплатных препаратов или вовсе на их отсутствие в аптеках.

Например, в конце 2022 года напряженная ситуация со льготными лекарствами для пациентов с болезнью Паркинсона возникла в Башкирии. Региональный Минздрав закупил партию препарата на 5,5 млн рублей только после прокурорской проверки.

gxpnews