Аптекам назвали условия для прекращения их участия в онлайн-продаже рецептурных лекарств

Росздравнадзор предложил утвердить форму решения о прекращении действия разрешения аптеки на онлайн-продажу рецептурных препаратов. Также были названы условия для прекращения участия организаций в пилоте.

Росздравнадзор предложил утвердить форму решения о прекращении действия разрешения аптеки на онлайн-продажу рецептурных препаратов. Документ в случае его принятия вступит в силу с 1 сентября 2023 года. Соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов правовых нормативных актов.

Также в документе содержатся условия для прекращения участия аптечных организаций в пилоте. Среди них:

прекращение действия лицензии на осуществление фармацевтической деятельности;

несоответствие аптечной организации требованиям (отсутствие оборудованных помещений или мест для хранения сформированных заказов, сайта, курьерской службы, электронной системы платежей или мобильных платежных терминалов);

двукратное и более в течение одного календарного года со дня выдачи разрешения привлечение аптечной организации к административной ответственности;

решение самой аптеки о прекращении торговли препаратами дистанционным способом.

Ранее Росздравнадзор разместил проект приказа об утверждении перечня документов, необходимых аптекам для онлайн-продажи рецептурных лекарств. Так, организации должны будут предоставлять сведения о наличии у них специально оборудованных помещений для хранения, курьерской службы, сайта и электронной системы платежей.

В конце февраля правительство утвердило порядок проведения пилота. В документе содержатся требования к медицинским и аптечным организациям, которые хотят добровольно принять участие в эксперименте. Также описаны порядок дистанционной торговли лекарствами, требования к доставке, правила выдачи разрешения на розничную торговлю лекарствами.

Эксперимент по онлайн-продаже рецептурных препаратов официально стартовал 1 марта 2023 года в трех регионах — Москве, Московской и Белгородской областях. Он продлится три года. В перечень лекарственных средств, участвующих в пилоте, вошли 904 МНН.

Фото: freepik/ru.freepik.com

Артем Косенок

pharmvestnik