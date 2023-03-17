В январе в Москве в 2,2 раза выросло производство лекарств

Столичные фармацевтические предприятия увеличили выпуск лекарственных препаратов в 2,2 раза в январе 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Он считает, что «положительная динамика обусловлена активной поддержкой предприятий со стороны города». В качестве примера чиновник привел налоговую льготу, которую могут получить предприятия со статусом промышленного комплекса. Такой статус имеют семь фармпроизводителей в Москве.

Кроме того, по мнению Ефимова, на развитие отрасли влияет работа фармацевтического кластера на базе московской особой экономической зоны, который в настоящее время объединяет девять разработчиков и производителей лекарств.

Всего же в городе работают 95 фармацевтических предприятий. Одно из них – резидент ОЭЗ «Технополис „Москва”» – компания «ОнкоТаргет», с 2020 года зарегистрировавшая 22 лекарственных препарата, в том числе два оригинальных.

gxpnews