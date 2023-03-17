Чувашия закупит вакцину от сибирской язвы после нескольких случаев заражения
Минздрав Чувашской Республики закупит партию вакцины против сибирской язвы после выявления нескольких случаев заражения в регионе. Сделать прививку смогут те жители республики, чья работа связана с повышенным риском заразиться, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.
«Ведется работа по закупке сибиреязвенной вакцины. Контракт на ее поставку предполагается заключить в ближайшее время», – рассказали агентству в пресс-службе регионального Минздрава.
В числе тех, кто подпадет под прививочную компанию: ветеринары, сельскохозяйственные работники, сотрудники животноводческих ферм, скотобоен и мясокомбинатов, кожевенных заводов, а также работники шерстомойных фабрик, цехов по изготовлению мясо-костной муки и костного клея.
На данный момент известно о двух людях, госпитализированных с сибирской язвой. Причиной заражения стал контакт с разделанной тушей быка. Оба пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Тем не менее угрозы их жизни нет.
За населенным пунктом, где возник очаг заболевания, ведется наблюдение. Помещение, где находилась туша животного, продезинфицировано. Поголовье скота взято под жесткий контроль.По информации Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора, сибирская язва «хорошо поддается лечению широким спектром антибактериальных препаратов, недостатка которых в лечебно-профилактических учреждениях нет».
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