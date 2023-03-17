Чувашия закупит вакцину от сибирской язвы после нескольких случаев заражения

Минздрав Чувашской Республики закупит партию вакцины против сибирской язвы после выявления нескольких случаев заражения в регионе. Сделать прививку смогут те жители республики, чья работа связана с повышенным риском заразиться, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Ведется работа по закупке сибиреязвенной вакцины. Контракт на ее поставку предполагается заключить в ближайшее время», – рассказали агентству в пресс-службе регионального Минздрава.

В числе тех, кто подпадет под прививочную компанию: ветеринары, сельскохозяйственные работники, сотрудники животноводческих ферм, скотобоен и мясокомбинатов, кожевенных заводов, а также работники шерстомойных фабрик, цехов по изготовлению мясо-костной муки и костного клея.

На данный момент известно о двух людях, госпитализированных с сибирской язвой. Причиной заражения стал контакт с разделанной тушей быка. Оба пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Тем не менее угрозы их жизни нет.