Sanofi приобрела Provention Bio за $2,9 млрд

Американская биофармацевтическая компания Provention Bio является одним из лидеров в области разработок диабетических препаратов и в 2021 году получила одобрение от FDA для своего препарата teplizumab. Приобретение Provention (по цене $25 за акцию) значительно укрепит рыночные позиции Sanofi по диабету первого типа. Компании рассчитывают закрыть сделку во втором квартале 2023 года, после чего дочерняя компания Sanofi объединится с Provention.

В 2022 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило использование противодиабетического препарата teplizumab компании Provention Bio для применения у лиц в возрасте от восьми лет и старше. Это первое лекарственное средство, которое позволяет замедлить наступление у пациента инсулинозависимого диабета первого типа.

Sanofi и Provention уже сотрудничают по Tzield. В октябре, за месяц до одобрения FDA, компании подписали соглашение о совместном продвижении для поддержки запуска продукта. Оно давало Sanofi «исключительное право первых переговоров» на потенциально лицензированный Tzield по всему миру.

После приобретения Sanofi получит новый ЛП в дополнение к нескольким своим старым препаратам для лечения диабета, основанным на инсулине. Этот шаг поможет диверсифицировать ее корзину быстрорастущих продуктов, помимо блокбастера по уходу за кожей Dupixent. Sanofi была лидером в области диабета, пока ее самый продаваемый инсулин Lantus не столкнулся с конкуренцией с дженериками.

Tzield представляет собой моноклональное антитело, нацеленное на белок CD3, который обнаруживается на поверхности специфических субпопуляций Т-клеток, участвующих в разрушении β-клеток поджелудочной железы, что является патологическим признаком СД1. Одобрение Tzield было основано на клиническом исследовании (КИ) TN-10, показавшем, что препарат снижает риск прогрессирования болезни до третьей стадии почти на 60%.

Provention в настоящее время проводит КИ третьей фазы PROTECT, в ходе которого Tzield тестируется на детях и подростках с недавно диагностированным СД1. Данные этого исследования ожидаются во второй половине 2023 года.

gxpnews