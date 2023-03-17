«Медплант» расширит линейку медизделий для оснащения скорых

Компания «Медплант» (резидент ОЭЗ «Технополис „Москва”») расширяет производство медизделий для оснащения автомобилей скорой помощи, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В планах компании – производство новой линейки продуктов, которые заменят ушедшие с рынка зарубежные аналоги.

В производство уже запущены одноразовый иммобилизационный пояс для стабилизации таза при травмах, индикатор эффективности сердечно-легочной реанимации и одноразовые медицинские инструменты. На этапе разработки портативный реанимационный монитор СО2, пульсоксиметр с жидкокристаллическим дисплеем, микромонитор СО2 для реанимобилей и реанимаций.

Чиновник добавил, что «Медплант» давно занимается поставкой медизделий для скорых. Компания оснастила не менее 25 тысяч машин скорой помощи по всей стране.

О развитии производства ввиду ухода иностранных компаний с российского рынка ранее заявила фармкомпания «Биннофарм Групп» (входит в АФК «Система»). На эти цели потребуется 5 млрд рублей.

gxpnews