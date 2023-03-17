Небезопасная упаковка стала причиной отзыва 4 млн единиц препарата Pfizer от мигрени

Примерно 4,3 млн единиц препарата от мигрени Nurtec от Pfizer выведены из оборота из-за упаковки. По заключению Комиссии по безопасности потребительских товаров США (CPSC), ее признали небезопасной для детей, сообщает Reuters.

Препарат используется для лечения острой головной боли и в качестве профилактики эпизодической мигрени у взрослых. Для применения в детском возрасте лекарство не предназначено. В заключении CPSC говорится, что упаковка у Nurtec слишком ненадежная, ввиду чего до лекарства может добраться ребенок.

Потребителям рекомендуется убрать отозванный продукт из поля зрения и досягаемости детей и связаться с Pfizer для получения бесплатного пакета для безопасного хранения препарата. Компания заявила, что работает над созданием новой упаковки для продукта.

Pfizer получила препарат Nurtec в результате покупки Biohaven Pharmaceutical Holding за $11,6 млрд в 2022 году.

gxpnews