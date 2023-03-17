Испытания препарата Johnson & Johnson от лихорадки денге показали эффективность

Испытания препарата против нескольких вариаций вируса лихорадки денге от Johnson & Johnson показали эффективность: терапия предотвратила как отягощение заболевания, так и новые случаи заражения у подопытных животных. По данным журнала Nature, положительные промежуточные результаты позволяют предположить, что препарат станет первым лекарственным средством, которое может справиться с болезнью у людей.

Препарат также прошел первую фазу клинических испытаний на людях. Исследования на здоровых добровольцах показали, что препарат хорошо переносится и не вызывает сильных побочных эффектов. В случае одобрения препарата от Johnson & Johnson это будет первое лекарственное средство, применяемое в терапии лихорадки денге, сообщает Reuters. Ежегодно из-за заражения лихорадкой денге погибают примерно 10 тысяч человек.

В 2022 году ВОЗ рекомендовала два новых препарата для лечения болезни, вызванной вирусом Эбола. Это mAb114 (Ansuvimab, Ebanga) и REGN-EB3 (Inmazeb) на основе моноклональных антител.

gxpnews