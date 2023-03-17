Альянс фармацевтических ассоциаций выходит на международный уровень

Альянс фармацевтических ассоциаций продолжает расширять взаимодействие с коллегами и развивает международные связи. Меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией поддержки и развития фармацевтической деятельности Республики Казахстан подписан на полях 20-го юбилейного «Аптечного саммита» в Москве.

В настоящее время все человечество переживает непростой период. На наших глазах происходит множество изменений, в том числе на фармацевтическом рынке. «Наш опыт взаимодействия с общественными организациями и профессиональными объединениями показал, что в кризисных ситуациях они являются важнейшей составляющей в выработке эффективных решений и новых правил, которые потенциально способны улучшить лекарственную доступность населения не только в России, но и в странах ЕАЭС», – подчеркнула глава Альянса фармацевтических ассоциаций, директор СРО «Ассоциация независимых аптек», член генерального совета «Деловой России» Виктория Преснякова.

Практика показывает, что там, где есть профессиональная организация, наблюдается и тенденция к улучшению бизнес-среды и повышению качества предоставляемых услуг. Опыт действительно ценный: каждый участник альянса в своем регионе прошел колоссальный путь. Изучение его и масштабирование положительных моментов и эффективных управленческих решений может помочь избежать ненужных ошибок.

«В сегодняшнем законодательстве обеих стран много пробелов и недоработок, которые негативно отражаются на доступности лекарств – как экономической, так и фактической. Диалог бизнеса, обмен опытом и выработка совместных решений сможет изменить ситуацию в лучшую сторону», – отметила президент Ассоциации поддержки и развития фармацевтической деятельности Республики Казахстан Марина Дурманова.

Даже при четко отлаженном взаимодействии бизнеса и государства альянс сохранит свою популярность. Ни одна норма, ни один закон не будет работать без практической составляющей в основе. Только эксперты, которые ежедневно сталкиваются со множеством острых вопросов, в состоянии помочь регуляторам, в том числе задав единственно верный вектор развития аптечного рынка.

Напомним: сегодня в Альянс фармацевтических ассоциаций входят СРО «Ассоциация независимых аптек», ассоциация Приморского края «Фармацевтическое содружество», Новгородская профессиональная ассоциация фармацевтических работников, Фармацевтическая ассоциация Республики Саха (Якутия), ассоциация развития фармацевтической отрасли Республики Хакасии «Аптечное дело», Ассоциация государственных аптечных сетей (АГАС), Самарская областная фармацевтическая ассоциация, Ассоциация аптек Калининградской области, Ассоциация фармацевтических работников Сахалинской области (АФРСО), маркетинговый союз «Созвездие» и ассоциация новых независимых аптек «АннА», которые объединяют единичные и мелкие сетевые аптечные организации более чем в 50 регионах России.

gxpnews