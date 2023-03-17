Росздравнадзор проверяет катетеры от «Матрикса» после происшествий с младенцами

Территориальный орган (ТО) Росздравнадзора по Свердловской области проверяет информацию о причинении вреда здоровью нескольким новорожденным при проведении инфузии в центральную вену. Известно как минимум о двух случаях, когда конец катетера оборвался и остался в теле пациента.

Речь идет о катетерах от российской ООО «Матрикс»: рентгеноконтрастном «Неолайне РК» и нерентгеноконтрастном «Неолайне». Росздравнадзор направил медизделия в экспертную организацию для проверки их эффективности, качества и безопасности. Сейчас реализация медизделий приостановлена.

По результатам экспертизы будет принято регуляторное решение о дальнейшем обращении медицинских изделий, сообщает пресс-служба ТО Росздравнадзора. Параллельно проверку ведет Следственный комитет РФ.

В 2021 году Росздравнадзор изъял из обращения 2,4 млн упаковок лекарств, качество которых не соответствовало установленным требованиям. Это 0,12% от общего количества серий, введенных в гражданский оборот (443 из свыше 360 тысяч), тогда как в 2020 году было изъято 540 серий, в 2019 году – 738.

gxpnews