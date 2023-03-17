Производители БАД столкнулись с трудностями при поставке оборудования для маркировки

Обязательную маркировку БАД планировали начать с марта 2023 года. Но, согласно текущим планам, она должна стартовать осенью. Пока решены не все проблемы для запуска механизма, сообщают участники рынка.

Одной из проблем, связанных с внедрением обязательной маркировки БАД, стали поставки оборудования, сообщили «ФВ» участники рынка. Они уточнили, что для крупных производств в большей степени необходимо именно зарубежной оборудование.

Некоторым участникам пришлось сменить поставщика. К примеру, «Эвалар» ожидает новых поставок к апрелю этого года.

Среди других проблем — недостоверное декларирование продукции. Так, на некоторые БАД могут оформлять декларации о соответствии как на комплексные пищевые добавки, пищевые концентраты на растительной основе и другие виды пищевой продукции, что выводит их из-под обязательной маркировки.

Эксперимент по маркировке БАД и антисептиков завершился в конце февраля. ЦРПТ, Минпромторг, а также СРО «Союз производителей БАД к пище» в целом положительно оценили его результаты.

Изначально планировалось, что обязательная маркировка будет запущена в марте этого года, но в правительстве не приняли соответствующие документы. Участники рынка также уточнили, что из-за имеющихся трудностей введение маркировки с весны 2023 года могло бы привести к дефициту определенной продукции.

Как сообщил Минпромторг, сейчас проект постановления о ее запуске находится в правительстве: если все пойдет по плану, то маркировка стартует с октября 2023 года.

Маргарита Грошева

pharmvestnik