Власти США предупредили о штрафах для 19 фармкомпаний из-за высоких цен

Власти США подготовили список из 19 компаний – производителей лекарств, которые неправомерно повышают цену на препараты, покрываемые системой страхования Medicare, то есть быстрее роста инфляции (1% в 2019-2020 годах). У трети из этих компаний зафиксированы скачки цен в более чем 7,5%, сообщает Reuters.

Попавшие в список фармпроизводители должны выплатить Medicare сумму, превышающую уровень инфляции. В случае невыплаты компания получит штраф в размере 125% от этой суммы.

Список нарушителей будет регулярно обновляться. Сейчас в перечне числятся такие компании, как Pfizer (препараты Fragmin, Atgam, Nipent, Bicillin C-R, Bicillin L-A), Gilead (Yescarta), Seagen (Padcev), Roche (Mircera) и другие. Несмотря на то что штрафовать компании начнут только в 2025 году, уже с апреля 2023 года прогнозируется снижение цен на препараты из списка на рынке США.

Норма прописана в законе о снижении инфляции, который президент США Джо Байден подписал в конце 2022 года. Документ включает в себя положение, которое позволяет штрафовать производителей лекарств за высокие цены на препараты для застрахованных по программе Medicare.

gxpnews