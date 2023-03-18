Sanofi снизит цены на препараты Lantus и Apidra для диабетиков

Французская Sanofi снизит цены на инсулиновые препараты Lantus (на 78%) и Apidra (70%) в США. Новая стоимость будет закреплена со следующего года, сообщает Reuters.

Сейчас цена на Lantus составляет $438 за предварительно заполненные шприцы и $292 за флакон. Теперь препараты будут стоить $96 и $64 соответственно. Компания заявила, что доля ее препаратов на американском рынке инсулина длительного действия составляет 40%, а на рынке быстродействующих препаратов – 4%.

Ранее аналогично поступили Eli Lilly и Novo Nordisk, снизив цены на свои препараты на 70% и выше. Инмакулада Эрнандес, эксперт по ценообразованию на лекарства, доцент Калифорнийского университета в Сан-Диего, отметил, что фармкомпании только выиграют в плане выручки, приняв решение о снижении цен на свои лекарства.

Дело в том, что, согласно новому закону, фармацевтические компании обязаны спонсировать программу Medicaid, если ежегодный рост цен на лекарства опережает рост инфляции. При сохранении нынешних цен компаниям пришлось бы платить Medicaid.

gxpnews