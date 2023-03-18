Фармкомпания заплатила миллионный штраф за взятку главврачу

Прокуратура города Энгельса Саратовской области взыскала с ООО «Фарм-Инвест» административный штраф в размере 1 млн руб. Компания передала 190 тыс. руб. главврачу лечебного учреждения в качестве взятки за обеспечение своевременной оплаты действующего контракта. Ранее медику и руководителю фирмы был назначен штраф в общей сумме на 2 млн руб.
ООО «Фарм-Инвест» выплатила административный штраф в размере 1 млн руб. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города Энгельса Саратовской области, в марте 2022 года директор организации передал 190 тыс. руб. главврачу лечебного учреждения в качестве взятки за обеспечение своевременной оплаты действующего контракта. Название больницы в надзорном органе не назвали.
Прокурор возбудил в организации дело об административном правонарушении по ч.1 ст.19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). По результатам его рассмотрения компании был назначен штраф в размере 1 млн руб.
Ранее в прокуратуре Саратовской области сообщили, что по данному факту в отношении главврача за получение взятки (п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ) и в отношении директора компании за дачу взятки должностному лицу (п. «б» ч.4 ст.291 УК РФ) вынесли приговоры. Имен в надзорном органе не уточняют.
По данным картотеки Кировского районного суда Саратова, в деле фигурирует бывший главврач «Энгельсской городской больницы № 2» Сергей Додин. В августе 2022 года ему назначили 1,5 млн руб. штрафа, также суд на три года лишил его права занимать должности на государственной службе, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью. В декабре руководителю ООО «Фарм-Инвест» Александру Сорокину было назначено 500 тыс. руб. штрафа.
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Артем Косенок
pharmvestnik