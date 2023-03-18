Фармкомпания заплатила миллионный штраф за взятку главврачу

Прокуратура города Энгельса Саратовской области взыскала с ООО «Фарм-Инвест» административный штраф в размере 1 млн руб. Компания передала 190 тыс. руб. главврачу лечебного учреждения в качестве взятки за обеспечение своевременной оплаты действующего контракта. Ранее медику и руководителю фирмы был назначен штраф в общей сумме на 2 млн руб.

ООО «Фарм-Инвест» выплатила административный штраф в размере 1 млн руб. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города Энгельса Саратовской области, в марте 2022 года директор организации передал 190 тыс. руб. главврачу лечебного учреждения в качестве взятки за обеспечение своевременной оплаты действующего контракта. Название больницы в надзорном органе не назвали.

Прокурор возбудил в организации дело об административном правонарушении по ч.1 ст.19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). По результатам его рассмотрения компании был назначен штраф в размере 1 млн руб.