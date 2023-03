Полномочия комиссии по разрешению ввоза лекарств в иностранной упаковке продлят до конца года Фармкомпания заплатила миллионный штраф за взятку главврачу » СМИ назвали лидеров среди фармкомпаний по рекламным затратам на вручении «Оскара» Pfizer потратила больше всех других компаний на рекламу во время церемонии «Оскар», заняв сразу первое и второе места по количеству истраченных на эти цели средств. Но самым обсуждаемым препаратом на награждении стал «Оземпик» от Novo Nordisk. Pfizer заказала самую дорогую рекламу во время церемонии вручения кинопремии «Оскар», которая состоялась 12 марта. Согласно данным FiercePharma, на ролик, продвигающий таблетки Paxlovid против COVID-19, компания потратила 5,7 млн долл. Более того, по рекламным затратам Pfizer заняла и второе место. Компания рекламировала свой проект Know Plan Go, который помогает пациентам оценить персональные риски, которым они могут подвергнуться при заражении коронавирусом, и составить план действия на этот случай. На эту рекламу компания потратила 3,8 млн долл. На церемонии свой препарат Apretude для профилактики ВИЧ также рекламировала ViiV Healthcare, она потратила на эти цели примерно столько же, сколько Pfizer на Know Plan Go. Еще одну рекламу заказало Министерство здравоохранения и социальных служб США. Ведомство потратило 1,9 млн долл. на 30-секундный ролик, призывающий людей задуматься о новых бустерных дозах вакцин против COVID-19. Novartis потратила на рекламу препарата «Кискали» от рака молочной железы 1 млн долл. Но главной «звездой» церемонии стал «Оземпик» производства Novo Nordisk. Ведущий «Оскара» Джимми Киммел выбрал препарат темой одной из своих шуток, намекая на широкую популярность препарата среди звезд Голливуда в качестве стредства для похудения. «Когда я осматриваю этот зал, я не могу не задаться вопросом, нужен ли мне «Оземпик?» — сострил он. На самом деле «Оземпик» предназначен только для лечения диабета и имеет только такое показание. Телетрансляция вручения премии «Оскар» привлекла около 18,7 млн телезрителей, пишет Reuters. В 2021 году, в разгар пандемии COVID-19, рейтинги кинопремии упали до минимума и составили 10,5 млн зрителей. Самая рейтинговая премия «Оскар» состоялась 25 лет назад, когда почти все награды получил «Титаник». Тогда церемонию посмотрели 57 млн человек.

Фото: lookstudio/ru.freepik.com Николай Соколов

pharmvestnik