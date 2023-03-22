Project Veritas: Moderna и Pfizer скрыли смертельную опасность своих мРНК-вакцин

Вакцины против COVID-19 на основе технологии мРНК производства Moderna и Pfizer смертельно опасны для лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), однако фармкомпании предпочли скрыть этот факт. Об этом заявила ультраправая американская активистская организация Project Veritas, пишет немецкое издание Tichys Einblick.

Так, активисты обвинили американские власти, фармкомпании Moderna, Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech в сокрытии информации об опасности мРНК-вакцин, которые могут вызвать воспаление сердечной мышцы (миокардит) и перикардит, в особенности у пациентов мужского пола. В группе особого риска – лица с ССЗ.

В качестве доказательства организация предоставила фотографии отчетов за авторством американского органа здравоохранения CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний) и немецкого Института Роберта Коха. Документы, как утверждают в Project Veritas, секретные.

Ранее Project Veritas опубликовали на своем сайте видеозапись, в которой предполагаемый сотрудник Pfizer рассказал о намерении руководства компании искусственно продолжить пандемию COVID-19, чтобы не потерять прибыль от продажи вакцин. Последовавший в соцсетях скандал привлек внимание американских регуляторов.

gxpnews