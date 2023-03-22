Правительство выделило на разработку лекарств и медизделий более 500 млн рублей

Правительство выделило свыше 503 млн руб. на разработку и создание медизделий и лекарственных препаратов на основе клеточных технологий и технологий тканевой инженерии. Деньги будут направлены в рамках федпроекта «Медицинская наука для человека».

На проведение научных исследований в области здравоохранения в рамках федерального проекта «Медицинская наука для человека» правительство направило свыше 503 млн руб. Распоряжение о распределении этих средств подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в правительстве.

Благодаря этому будут созданы новые медицинские изделия, разработаны лекарственные препараты на основе клеточных технологий и технологий тканевой инженерии, а также проведены их клинические исследования. Это позволит повысить качество и доступность медицинской помощи для людей, отметили в правительстве.

Работа по этим направлениям будет организована в МГУ имени М.В. Ломоносова, а также в учреждениях, подведомственных Минобрнауки и ФМБА.

Федеральный проект «Медицинская наука для человека» входит в перечень 42 стратегических инициатив социально-экономического развития России. Этот перечень был разработан и утвержден правительством в октябре 2021 года и включает значимые проекты, призванные повысить качество жизни людей, обеспечить устойчивость и рост экономики.

В феврале глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в первый год реализации федеральной программы «Медицинская наука для человека» было поддержано 15 проектов по ранним фазам клинических исследований лекарственных препаратов, разработанных на средства федерального бюджета. Он тогда отметил, что в 2023 году эта целевая мера поддержки будет распространена и на медицинские изделия.

В том же месяце вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в рамках проекта «Медицинская наука для человека» в этом году создадут новую тест-систему для оценки безопасности биомедицинских клеточных продуктов. Клинические испытания проведут на базе МГУ им. М.В. Ломоносова, Государственного научного центра хирургии им. Б.В. Петровского, Института биологии развития им. Н.К. Кольцова и других институтов.

Фото: Артем Косенок

Артем Косенок

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