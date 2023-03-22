Bristol-Myers Squibb вновь отправится в космос для исследований лекарств

В марте 2023 года американская фармкомпания Bristol-Myers Squibb (BMS) вместе с компанией SpaceX отправится на Международную космическую станцию (МКС). Находясь в космосе, исследователи будут изучать особенности воздействия микрогравитации на биотерапевтические препараты, сообщает Reuters.

Кристаллизация в условиях микрогравитации проходит в ускоренном темпе, а форма самих кристаллов более упорядочена, считают исследователи. «Высококачественные кристаллы, выращенные в космосе, а не на Земле, дадут нам лучшее понимание взаимодействия молекул», – заявил помощник директора по материаловедению и инженерии компании BMS Роберт Гармиз.

Предполагается, что эксперимент поможет BMS прояснить структуру сложных молекул и наметить пути совершенствования производства биопрепаратов. Исследователи надеются научиться трансформировать инфузионные препараты, например для лечения рака, в «простые инъекции», которые можно вводить непосредственно под кожу.

Это не первый полет BMS в космос. В ноябре 2020 года компания отправилась на МКС с экспериментом по кристаллизации моноклональных антител.

Весной 2022 года BMS начала передачу российского бизнеса компании-партнеру Swixx BioPharma. BMS приняла решение остановить все исследования, спонсируемые ею в России. Компания ушла с российского рынка.

gxpnews