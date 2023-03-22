«Гемамед» в два раза увеличил выпуск медизделий для пациентов со стомой

Москва расширяет выпуск медизделий для пациентов со стомой. Новая производственная линия запущена компанией «ГемаТех» (входит в структуру ГК «Гемамед» и является резидентом ОЭЗ «Технополис „Москва”») в рамках второго этапа реализации офсетного контракта, заключенного с городом в 2019 году, сообщает столичный вице-мэр Владимир Ефимов.

Согласно условиям контракта, «Гемамед» должен в несколько этапов создать в Москве масштабное предприятие по изготовлению медизделий для стомированных пациентов. В ходе первого этапа реализации контракта компания запустила производственную линию мощностью 2 млн единиц продукции в год, вложив 1 млрд рублей. Второй этап предполагает запуск новой производственной линии с аналогичной мощностью. Сейчас на предприятии производится 16 видов изделий.

В 2023 году производство выйдет на проектную мощность и компания сможет изготавливать 5,5 млн единиц продукции в год, что полностью обеспечит столичную систему здравоохранения отечественными медизделиями для стомированных пациентов.

По словам руководителя производственной службы «ГемаТех» Алексея Дронделя, уже идет подготовка к запуску еще одной – третьей – производственной линии. Ввод дополнительных мощностей позволит компании производить сборные изделия, где пластина крепится к стомному мешку с помощью разъемного соединения. Такие конструкции обеспечивают больший комфорт для пациентов.

gxpnews